Focar de pesta intr-o exploatatie cu 11 porci de la granita judetelor Suceava, Botosani si Iasi

> DSVSA cere primariilor si fondurilor de vanatoare sa combata vulpile si cainii salbaticiti, in zona existand focare la mistreti > Proprietarilor li se recomanda sa-si ingradeasca gospodariile, astfel incat vectorii bolii sa nu poata patrunde in interiorAutoritatile sanitare veterinare din judetul Suceava au declarat focar de pesta porcina in localitatea Probota din orasul Dolhasca.Dr. Mihai Voloseniuc, directorul executiv al Directiei Sanitare si pentru Siguranta a Alimentelor (DSVSA) ... citeste toata stirea