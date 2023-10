Politistii suceveni au fost nevoiti, duminica dimineata, sa foloseasca armamentul din dotare pentru oprirea in trafic a unui tanar baut si fara permis care circula cu viteza la volanul unei autoutilitare furate din Berchisesti.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, a declarat ca duminica, in jurul orei 8:00, un barbat din comuna Berchisesti a sesizat prin 112 ca o autoutilitara i-a fost sustrasa in timpul noptii din curtea locuintei.La nivelul ... citeste toata stirea