> Soferul a abandonat masina in care se aflau tigari de contrabanda in valoare de aproape 120.000 de leiPolitistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Brodina au descoperit si ridicat, in vederea confiscarii, dintr-un autoturism abandonat pe un drum secundar, 10.500 pachete de tigari de proenienta duty free, in valoare de peste 118.700 lei, tigari ce urma sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona.Potrivit STPF Suceava, luni, in jurul orei 16.00, pe raza localitatii Brodina, politistii ... citeste toata stirea