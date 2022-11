Niculai Barba, vicepresedinte CJ Suceava, a reprezentat judetul, la finele saptamanii trecute, la Forumul cooperarii descentralizate romano-franceze. Forumul cooperarii descentralizate romano-franceze reprezinta un eveniment organizat periodic, alternativ in Romania si Franta, prin care se pune in aplicare parteneriatul strategic dintre cele doua tari. Acest parteneriat este consfintit prin Declaratia Parteneriatului strategic dintre Romania si Franta, adoptata in 2008, prin semnarea Foii de ... citeste toata stirea