> Adrian-Radu Rey a fost ales presedintele acestei organizatii nationale de interes publicAdunarea Generala a Forumului Montan din Romania, organizatie neguvernamentala de interes public infiintata in anul 2004 si avand noua filiale regionale active in judetele Bistrita-Nasaud, Neamt, Alba, Cluj, Bacau, Dambovita, Hunedoara, Sibiu si Suceava, si-a ales noua conducere la nivel national in cadrul intalnirii desfasurate la Vatra Dornei, noul presedinte al organizatiei fiind desemnat Adrian-Radu ... citeste toata stirea