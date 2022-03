Fost primar condamnat la inchisoare pentru fraudarea tezelor fiului sau la Evaluarea Nationala

Dupa cinci ani de la demararea anchetei, magistratii Tribunalului Suceava au l-au condamnat pe fostul primar al orasului Salcea, din judetul Suceava, la aproape patru ani de inchisoare cu executare. Magistratii Tribunalului Suceava s-au pronuntat in dosarul fraudarii Evaluarii Nationale in cazul fiului fostului primar al orasului Salcea, din judetul Suceava.Ilie Lungu era in functie atunci cand procurorii DNA au inceput ancheta.El a fost cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni intre ... citeste toata stirea