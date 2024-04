Fostul deputat Nicolae Daniel Popescu este candidatul ADU pentru functia de primar la Campulung

Nicolae Daniel Popescu, fost deputat USR de diaspora, a fost desemnat candidatul Aliantei Dreapta Unita (ADU) la primaria municipiului Campulung Moldovenesc, intr-un eveniment desfasurat duminica, potrivit USR Suceava. "Candidez la primaria municipiului Campulung Moldovenesc pentru ca imi doresc sa aduc acasa toate lucrurile bune pe care le-am invatat in cei peste 13 ani de cariera in strainatate, in educatie, cercetare si management, si aproape 4 ani in parlamentul Romaniei. (...) Scopul meu ... citește toată știrea