Fostul prefect Iulian Cimpoesu este candidatul USR la functia de primar al comunei Scheia

Iulian Cimpoesu, presedintele USR Scheia, a fost desemnat candidatul acestei formatiuni politice la fotoliul de primar al celei mai mari comune din judet, Scheia.Reamintim ca Iulian Cimpoesu a ocupat functia de prefect al judetului Suceava in anul 2021, in perioada in care USR a facut parte din coalitia de guvernare."Chiar anul acesta se implineste un sfert de veac de cand mi-am construit o casuta si m-am mutat cu familia in Sfantu Ilie, in 1999. De atunci m-am izbit de tot felul de ... citește toată știrea