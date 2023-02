Fostul primar al comunei Brodina Vasile Melen revine in inchisoare

> Curtea de Apel Suceava a constatat ca prescriptia penala a intervenit doar pentru infractiunea de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoaneFostul primar al comunei Brodina Vasile Melen, care din 20 iunie 2022 s-a aflat in libertate dupa ce a obtinut suspendarea executarii pedepsei cu inchisoarea pana la solutionarea contestatiei in anulare a sentintei prin care a fost condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare, revine in inchisoare pentru ispasirea restului de pedeapsa de 3 ani ... citeste toata stirea