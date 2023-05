Curtea de Apel Suceava a anuntat, joi dupa-amiaza, pronuntarea in dosarul fraudarii evaluarii nationale in cazul fiului fostului primar al orasului Salcea, Ilie Lungu, care era in functie la data in care s-au petrecut faptele (2016).Ilie Lungu a fost judecat pentru comiterea mai mul-tor infractiuni, intre care dare de mita, constituire de grup infractional organizat, cumparare de influenta.Instanta l-a condamnat pe Ilie Lungu la de 2 ani inchisoare pentru "cumparare de influenta si la ... citeste toata stirea