Fostul senator Ilie Nita, condamnat la 8 ani si 5 luni de inchisoare, a platit prejudiciul majorat cu 20% ca sa beneficieze de "legea Mitraliera"

Luni s-a mai derulat un termen din procesul fostului senator ALDE si PSD de Suceava , Ilie Nita. El a facut apel la completul de 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa ce a fost condamnat de completul de 3 judecatori ai aceleiasi instante supreme, la 8 ani si 5 luni de inchisoareFaptele pentru care a fost judecat si condamnat sunt instigare la abuz in serviciu, efectuarea de operatiuni incompatibile cu functia, evaziune fiscala si fals in inscrisuri si in declaratii. ... citeste toata stirea