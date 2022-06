Fostul vicepresedinte al CJ Suceava Cristinel Cretu ramane in arest dupa ce Curtea de Apel Suceava a respins contestatia formulata de el fata de decizia Tribunalului Suceava.Reamintim, Cristinel Cretu a fost trimis in judecata de DNA Cluj pentru luare de mita si trafic de influenta.Procurorii anticoruptie din Cluj arata in rechizitoriu ca, in cursul lunii decembrie 2020, Cristinel Cretu, in calitate de vicepresedinte al CJ Suceava, ar fi primit, de la administratorul unei societati ... citeste toata stirea