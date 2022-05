Fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava a fost trimis in judecata. El a fost prins cand primea 40.000 de euro

Fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava Silviu-Cristinel Cretu, prins in flagrant in sediul institutiei cand primea 40.000 de euro, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita si trafic de influenta. Anterior, el ar mai fi primit 40.000 de euro de la administratorul unei firme, promitand ca va interveni pentru derularea in bune conditii a unui contract.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a ... citeste toata stirea