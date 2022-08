FOTO//Accident grav in care au fost implicate noua persoane in Pasul Mestecanis

/* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, miercuri dimineata, in zona Pasului Mestecanis.Potrivit sergent major Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava in urma accidentului nu au fost victime incarcerate.La fata ... citeste toata stirea