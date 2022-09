FOTO// Bani, masini si cantitati de lemn vizate in cadrul zecilor de perchezitii la firme si ocoale silvice din judetul Suceava

Bani, masini, dar si cantitati de lemn sunt vizate in cadrul perchezitiilor desfasurate, miercuri, in judetul Suceava in doua cauze penale de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: ... citeste toata stirea