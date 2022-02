FOTO//Exercitiu de interventie la cutremur organizat la Vicovu de Sus ce a presupus salvarea unor elevi ai Liceului Tehnologic "Ion Nistor" blocati in clase

Pompierii militari suceveni au organizat, joi, un exercitiu in domeniul situatiilor de urgenta cu tema: *Activitatea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Vicovu de Sus, impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava si celelalte institutii/structuri cu rol de sprijin, pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative generate de un cutremur in judetul Suceava. Punerea in aplicare a ... citeste toata stirea