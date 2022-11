FOTO//Tanara ranita in accident dupa ce un autoturism s-a rasturnat la Fantana Mare

O tanara de 18 ani a fost ranita, sambata dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in zona localitatii Fantana Mare.Potrivit sergent major Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autoturism s-a rasturnat sambata dupa amiaza in afara partii carosabile in zona localitatii Fantana Mare./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2. ... citeste toata stirea