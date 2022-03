Francesco Rocca, in PTF Siret

Francesco Rocca, presedintele Federatiei Internationale de Cruce Rosie si a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, a vizitat, in data de 21 martie a.c., Romania si Ucraina, interesat de situatia refugiatilor din Ucraina. Context in care a analizat activitatile implementate in teren ca raspuns la urgenta umanitara provocata de conflictul armat din Ucraina. La intoarcere, Francesco Rocca a vizitat cortul Crucii Rosii din PTF Siret. unde a sustinut si o conferinta de presa.Parteneriatul ... citeste toata stirea