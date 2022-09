Fratele fostului sef al CJ Iasi, Cristian Adomnitei, a murit intr-un accident aviatic

Bogdan Constantin Adomnitei este una dintre victimele aflate in avionul prabusit din Galanesti, Suceava, potrivit surselor. Cea de-a doua victima este Marcel Iliesi, in varsta de 58 de ani.Bogdan Constantin Adomnitei (42 de ani) ar fi cumparat avionul de aproximativ 10 zile si se afla in acesta cu instructorul de la Bucuresti. Marcel Iliesi este unul din cei mai cunoscuti instructori din zbor din Romania. Este fost pilot militar si de linie, ... citeste toata stirea