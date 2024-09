Fructe si legume proaspete, lapte si produse lactate pentru 82.916 de prescolari si elevi suceveni

A fost aprobat bugetul pentru implementarea, in anul scolar 2024-2025, a Programului pentru scoli al Romaniei, a informat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Astfel, in judetul Suceava, 82.916 de prescolari si elevi din ciclul primar si gimnazial vor fi beneficiarii acordarii gratuite a fructelor si legumelor proaspete. Pentru judetul nostru, totalul repartizat este de 4,179 de milioane de lei, respectiv 1,625 de milioane de lei in perioada 9 septembrie - 20 decembrie ... citește toată știrea