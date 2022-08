Fuego, la "Cantecul cetinii" de la Dorna Arini

Sambata si duminica, 20-21 august, va avea loc cea de-a XXIV-a editie a uneia dintre cele mai longevive manifestari organizate in Tara Dornelor, Festivalul International "Cantecul cetinii".De la primarul Andrei Mazare am aflat ca manifestarea va debuta sambata, dupa ora 21:00, cu un party in aer liber, o petrecere cu muzica anilor '90-2000, de care se va ocupa Mr.BIG de la Radio Orion, Doru Bighiu fiind si cel care va prezenta intregul eveniment."Editia de anul acesta ne va prilejui si ... citeste toata stirea