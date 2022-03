Fundatia Regala Margareta a Romaniei anunta sprijin concret si imediat pentru familiile vulnerabile sosite din Ucraina

Fundatia lanseaza astazi proiectul AJUTOR PENTRU REFUGIAEsI, prin care se alatura demersurilor umanitare, asumandu-si sa sprijine familiile de refugiati care ajung in aceste zile in Romania, in cautarea sigurantei si a unui adapost pentru copiii lor. Fundatia Regala Margareta a Romaniei isi exprima astfel solidaritatea fata de sutele de mii de oameni fortati sa isi paraseasca locuintele si membrii familiei pentru a fugi din calea razboiului izbucnit in Ucraina./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ ... citeste toata stirea