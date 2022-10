Fundatia Te Aud Romania sprijina prin integrare sociala in comunitate 200 de copii refugiati ucrainieni de pe teritoriul judetului Suceava cu ajutorul United Way Romania

Fundatia Te Aud Romania a anuntat, joi, ca desfasoara in perioada septembrie - noiembrie 2022 proiectul Integrare Fara Frontiere - menit sa sprijine integrarea sociala in comunitate a aproximativ 200 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani, din categoria copiilor refugiati ucrainieni pe teritoriul judetului Suceava. Interventia este sprijinta de Fundatia United Way Romania, in cadrul granturilor de sustinere a persoanelor ce se adapostesc de razboi./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ ... citeste toata stirea