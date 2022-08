Furtuna a smuls un acoperis si a rupt copaci si stalpi din mai multe localitati

Pompierii suceveni au intervenit in noaptea de marti spre miercuri pentru indepartarea efectelor furtunii care s-a abatut asupra judetului.Astfel, potrivit serg.-maj. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase prognozate, s-au produs mai multe situatii care au necesitat interventia pompierilor militari.Pe timpul noptii de marti spre miercuri s-a intervenit in municipiul Suceava pentru degajarea de arbori cazuti pe doua autoturisme, in ... citeste toata stirea