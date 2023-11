Camera de Comert si Industrie Suceava a organizat, pe 3 noiembrie, Gala Excelentei in Afaceri 2023, unul dintre cele mai importante evenimente la nivel local si regional dedicat mediului de afaceri.Conform traditiei sale indelungate, aflata la cea de a XXXIII-a editie, Gala Excelentei in Afaceri reprezinta o recunoastere a meritelor antreprenorilor suceveni pentru perseverenta si rezultatele deosebite pe care le-au obtinut.Editia din acest an a avut loc vineri, 3 noiembrie, la Prestige ... citeste toata stirea