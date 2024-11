Camera de Comert si Industrie Suceava invita companiile din judet la cea de a 34-a editie a evenimentului "Gala Excelentei in Afaceri 2024 - Topul Firmelor Bucovina 2023".Conform traditiei, potrivit organizatorilor, evenimentul este un prilej de recunoastere a reusitelor pe care companiilor locale le-au obtinut in anul in care s-a scurs."Gala devine astfel o sarbatoare a succesului, un loc unde managerii si antreprenorii locali sunt apreciati pentru munca si viziunea lor, transformand ... citește toată știrea