GALERIE FOTO - Accident la Vatra Putnei. Un sofer a ramas prins in cabina

Pompierii militari au salvat, luni, un sofer care s-a rasturnat cu autotrenul pe care-l conducea, ramanand blocat in cabina, a informat ISU Suceava. Accidentul s-a petrecut pe DN 17, pe raza localitatii Valea Putnei, soferul ramanand incarcerat in cabina camionului rasturnat in albia paraului cu acelasi nume.Potrivit sursei citate, salvatorii Suceava au actionat contracronometru pentru a extrage din cabina unui autotren un sofer care ramasese incarcerat si care risca sa intre in soc ... citeste toata stirea