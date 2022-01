Garda de mediu Suceava a aplicat in urma controalelor din 2021 amenzi de peste 2,5 milioane de lei si a suspendat activitatea a 24 de firme

In cursului anului 2021, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Suceava a efectuat un numar total de 881 de inspectii planificate si neplanificate, din care 688 in domeniul controlului poluarii industriale si 193 in domeniul controlului biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor naturale protejate./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media ... citeste toata stirea