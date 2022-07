Garda de Mediu Suceava anunta ca va face plangere penala pentru poluarea raului Suceava: Avertizam populatia sa nu consume pestele mort din raul Suceava

Garda de Mediu Suceava a anuntat, luni, ca in urma verificarilor efectuate in data de 1 iulie 2022 de comisarii de mediu suceveni pe raul Suceava, in zona aval si amonte punte Lisaura, din comuna Ipotesti, s-a constatat ca un operator economic a evacuat ape uzate epurate necorespunzator ce au condus la degradarea semnificativa a calitatii raului si la mortalitate piscicola./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea