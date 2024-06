Garda de Mediu Suceava, in alerta dupa ce s-a raportat mortalitate piscicola la Dolhasca

Garda de Mediu Suceava a raportat un incident grav de mortalitate piscicola, sesizat, marti, pe un luciu de apa izolat de raul Siret, in zona amonte a podului rutier DJ208, in localitatea Dolhasca.Aproximativ 200 kg de pesti din diverse specii, majoritatea scobar (90%), dar si oblete, clean, biban, au fost gasiti morti.Incidentul s-a produs intr-o acumulare de apa formata in urma amenajarii cailor de acces pentru lucrarile desfasurate in cadrul proiectului "Regiunea Nord-Est - Axa Rutiera ... citește toată știrea