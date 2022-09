Garda Forestiera a depistat intrari fictive de sute de metri cubi

Garda Forestiera Suceava a anuntat, ieri, ca in perioada iunie - septembrie a.c., au fost efectuate, impreuna cu Politia, verificari specifice asupra activitatii desfasurate de catre un operator economic pe raza comunei Malini.Astfel, au fost desfasurate activitati specifice de analiza si documentare a transporturilor de materiale lemnoase efectuate de operatorul economic in cauza, in vedere stabilirii trasabilitatii materialelor lemnoase. Informatiile rezultate, corelate cu datele furnizate ... citeste toata stirea