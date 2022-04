Garda Forestiera Suceava a depistat intrari fictive de material lemnos

> Au fost aplicate amenzi de 33.000 de lei si s-au confiscat valoric peste 110 mc de material lemnosGarda Forestiera Suceava impreuna cu politistii din cadrul Biroului Protectia Fondului Forestier si Piscicol, a efectuat, in baza mai multor informatii, in perioada 6 - 14 aprilie, verificari specifice la un operator economic care isi desfasoara activitatea in zona Iesle din comuna Malini.Inspectorul-sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, a precizat ca in cadrul verificarilor ... citeste toata stirea