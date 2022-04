Garda Forestiera Suceava a depistat intrari fictive de material lemnos la o firma din Malini. Au fost aplicate amenzi de 33.000 de lei si confiscata valoric o cantitate de peste 110 mc de material lemnos

Garda Forestiera Suceava impreuna cu politistii din cadrul Biroului Protectia Fondului Forestier si Piscicol, au efectuat, in baza mai multor informatii, in perioada 06 - 14 aprilie, verificari specifice la un operator economic care isi desfasoara activitatea in zona Iesle din comuna Malini./* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) ... citeste toata stirea