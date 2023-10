> A fost produs un prejudiciu de peste 135.000 de leiGarda Forestiera Suceava a anuntat, ieri, ca a depistat taieri ilegale intr-o padure privata din comuna Vatra Moldovitei, in urma un control extins efectuat in perioada 18-26 octombrie 2023. Ni s-a precizat ca actiunea a fost desfasurata in fonduri forestiere apartinand persoanelor fizice care nu au angajat servicii de paza silvica, conform legislatiei in vigoare.Aflam ca actiunea Garzii Forestiere Suceava a fost sustinuta de organele de ... citeste toata stirea