Garda Forestiera Suceava anunta ca a confiscat 13.500 mc de materiale lemnoase

In baza informatiilor proprii gestionate la nivelul Garzii Forestiere Suceava, dupa "verificari ample privind trasabilitatea materialelor lemnoase" care au demarat in luna septembrie 2023, in perioada 28.05.2024 - 14.06.2024, Garda Forestiera Suceava, in colaborare cu lucratorii specializati pe linia combaterii delictelor silvice din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - BICMA - Inspectoratul Judetean de Politie Suceava, a efectuat un control de specialitate la un ... citește toată știrea