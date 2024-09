Gest emotionant al pompierilor suceveni in timpul unei interventii in satul galatean Valea Marului

In mijlocul unei operatiuni dificile de salvare si curatare dupa inundatiile care au lovit satul Valea Marului din judetul Galati, pompierii suceveni au adus un moment de bucurie neasteptata unei localnice afectate de dezastru.Astfel, in timp ce evacuau malul si cele peste 3 tone de peleti uzi din gospodaria doamnei Ioana, salvatorii au aflat ca aceasta implinea 82 de ani chiar in acea zi.Lt.-col. Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, a declarat ca pompierii, fara sa stea pe ... citește toată știrea