Gestionare "durabila si responsabila" a padurilor administrate de Directia Silvica Suceava

> Certificarea a fost facuta de Forest Stewardship Council, in Suceava "nefiind identificate probleme majore in managementul fondului forestier"Directia Silvica Suceava este certificata in conformitate cu cerintele Consiliului de Administrare a Padurilor (Forest Stewardship Council). Certificatul acordat atesta faptul ca padurile de stat administrate de catre Directia Silvica Suceava sunt gestionate durabil si responsabil conform legislatiei silvice si de mediu in vigoare, precum si cu