Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, joi, ca s-a finalizat drumul transfrontalier de la Izvoarele Sucevei mai repede decat se astepta."Este un proiect istoric care face legatura intre Izvoarele Sucevei si Sepit (Sipotele Sucevei) unde s-a nascut marele Ciprian Porumbescu. Nu este o coincidenta ca in anul Ciprian Porumbescu legam sudul Bucovinei de locul unde acesta s-a nascut, Sipotele Sucevei, azi in Ucraina. Este un proiect in valoare totala de 11.908.889,88 ... citeste toata stirea