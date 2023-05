> Potrivit sefului administratiei judetene, dezvoltam in continuare infrastructura de transport rutier, feroviar si aeronautic. Ne propunem sa scoatem in fata particularitatile unice ale brandului nostruPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, care a primit, miercuri, de la Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, avizul de functionare al Organizatiei de Management al Destinatiei Bucovina, OMD regional, infiintat in baza noii Legi a turismului."Multumim ministerului si ... citeste toata stirea