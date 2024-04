Gheorghe Flutur a inspectat lucrarile de la drumurile judetene

> Tot judetul este un santier. Am cerut firmelor sa isi concentreze lucrarile la Liteni (Moara), sa accelereze la Satu Mare, Granicesti, a afirmat acestaPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost din nou pe santiere astazi. Dupa perioadade ploi, timpul permite din nou asfaltarea drumurilor in judet. In ultima perioada s-au turnat mai multe covoare asfaltice."Astazi am fost la Horodniceni, unde s-a turnat un covor asfaltic si unde urmeaza asfaltarea altor tronsoane ... citește toată știrea