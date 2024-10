Gheorghe Flutur a laudat, de la Horodnic de Sus, succesul administratiei liberale

> Dezvoltarea este in ADN-ul PNL: Noi suntem cei care au ridicat standardele in multe judete si localitatiGheorghe Flutur, presedintele PNL Suceava, a subliniat, marti, intr-o declaratie la finalul vizitei lui Nicolae Ciuca, "transformarile remarcabile" ale comunei Horodnic de Sus sub conducerea liberala. El a evidentiat progresul acestei localitati din inima Bucovinei, administrata de primarul Valentin Luta, aflat la al doilea mandat. Potrivit lui Flutur, aceasta localitate este "un exemplu ... citește toată știrea