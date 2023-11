> Potrivit deputatului PNL, pentru atragerea de investitii, guvernul trebuie sa pastreze o politica fiscala corecta, predictibila, stimulativa pentru cei onestiDeputatul PNL de Suceava Ioan Balan a sustinut o declaratie politica in Parlament in care a cerut guvernului sa pastreze o politica fiscala corecta, predictibila, stimulativa pentru cei onesti astfel incat sa nu fie afectat mediul de afaceri."Echipa politica liberala de la Suceava, sub coordonarea presedintelui Gheorghe Flutur, a ... citeste toata stirea