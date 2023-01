Gheorghe Flutur a rabufnit in plenul CJ Suceava: Domnule Minister, ridica-mi restrictiile de tonaj de pe drumurile nationale din judet ca nu au pe unde circula TIR-urile!

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, in plenul Consiliului Judetean ca a constatat ca trei trasee de drumuri nationale din judet pe care ar fi trebuit sa fie fluidizat traficul in conditiile in care DN 2 era blocat cu TIR-uri au toate restrictii de tonaj.Flutur a spus ca a fost blocaj spre Vama Siret si de 30 de kilometri si ca a fost deschis si PTF Vicovu de Sus si ca se mai deschid si alte puncte de trecere a frontierei, dar ca nu se rezolva ... citeste toata stirea