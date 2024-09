Gheorghe Flutur a raspuns glumei lui Marcel Ciolacu privind o posibila trecere la PSD

> As putea sa ma simt jignit, insa el nu avea niciun motiv sa se simta jignit cum ca Buzaul ar fi in MoldovaPresedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a reactionat la o afirmatie recenta facuta de liderul PSD, Marcel Ciolacu, referitoare la o posibila trecere a sa la social-democrati.Gheorghe Flutur a subliniat ca ar putea considera jignitoare aceasta gluma, insa a observat ca si Ciolacu s-a simtit nedrept jignit de o afirmatie despre geografia Buzaului."Eu as putea sa ma simt jignit de ... citește toată știrea