Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, sambata, la inaugurarea a inca trei obiective noi de investitii in Horodnic de Sus sub mandatul primarului Valentin Luta."O zi de succes pentru administratia publica liberala, un mandat de succes pentru primarul liberal, Valentin Luta de la Hordodnic de Sus" a spus presedintele administratiei judetene.El a aratat ca una dintre investitiile inaugurate este un sediu nou de primarie, in care stilul autentic bucovinean, cu ... citeste toata stirea