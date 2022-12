Gheorghe Flutur a semnat certificatul de urbanism pentru centura Gura Humorului, parte a Autostrazii Nordului

> Presedintele CJ Suceava spera ca in 2023 proiectul va putea fi depus pentru finantarePresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, ca a semnat, miercuri, certificatul de urbanism pentru centura ocolitoare Gura Humorului in regim de autostrada, parte din Autostrada Nordului."Am ajuns in aceasta etapa pentru ca s-a finalizat documentatia tehnica intocmita de firma Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL. Reamintim ca anul trecut, in luna septembrie, CJ Suceava ... citeste toata stirea