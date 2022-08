Gheorghe Flutur a semnat cu dr. Alexandru Calancea contractul de manager al SJU Suceava

> Managerul are o serie de obiective care au pacientul in centrul tuturor activitatilorPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, ieri, ca a semnat cu doctorul Alexandru Calancea contractul de management al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, ca urmare a finalizarii concursului desfasurat in data de 8 august 2022.Contractul este valabil incepand cu data de 24 august, pentru o perioada de 4 ani."Pe perioada mandatului sunt ... citeste toata stirea