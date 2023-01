Gheorghe Flutur: Aeroportul Suceava este in topul european al aeroporturilor cu cea mai mare crestere a numarului de pasageri

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, sambata, ca potrivit statisticii, Aeroportul International "Stefan cel Mare" Suceava inregistreaza o crestere spectaculoasa fiind vorba, practic, de o dublare a numarului de pasageri in 2022 fata de 2019."RDS Aviation a realizat si dat publicitatii Top 40 Aeroporturi din Europa care au inregistrat cresteri ale numarului de pasageri imbarcati in anul 2022, fata de anul 2019 (an prepandemic, considerat un an de referinta in ... citeste toata stirea