Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, ca in sedinta de Guvern s-a aprobat o Ordonanta de Urgenta pentru investitii in sanatate si s-au stabilit criteriile de alocare a fondurilor europene, dar si a imprumuturilor pentru construirea de spitale in Romania fiind facuti pasi importanti pentru inceperea de noi investitii in domeniul sanatatii."CJ Suceava a solicitat Guvernului Ciuca alocarea de fonduri pentru Spitalul de Copii care urmeaza a fi construit in ... citeste toata stirea