Gheorghe Flutur anunta modernizarea drumurilor Brodina - Brodina de Jos, Dolhesti-Oniceni, Satu Mare-Granicesti si Rotopanesti cu 63,3 milioane de lei prin Programul "Anghel Saligny"

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, joi, ca peste 63 de milioane de lei ajung in judetul Suceava prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru investitii in drumuri judetene.El a spus ca ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 25 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 234.368.692 lei din care patru contracte in valoare de 63,3 ... citeste toata stirea